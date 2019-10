Letos poleti skoraj 400 temperaturnih rekordov

Vremenske agencije sicer nekaterih od teh podatkov še niso formalno pregledale. So pa ti pregledi pomembni zato, ker z njimi natančno preverijo, ali so se pri odčitavanju temperatur zgodile napake, in zato včasih majhen delež rekordov izbrišejo.

V letošnjem poletju je bilo na severni polobli 1200 najbolj vročih primerov, kar so jih kdaj koli zabeležili v določenem mesecu. Podatki so vključevali meritve vremenskih postaj na severni polobli, ki že vsaj 40 let merijo temperaturo.

Evropski vročinski valovi

Junija in julija so se zaradi vročinskih valov v Evropi močno dvignile temperature in presegle številne lokalne in državne rekorde. V Franciji so zabeležili najvišjo temperaturo do zdaj, 46 stopinj Celzija, o novih najvišjih vrednostih so poročali tudi iz Velike Britanije, Belgije, Nemčije, Luksemburga in Nizozemske.

Letošnje poletje si bomo zapomnili po velikem številu temperaturnih rekordov v Evropi, je povedal vodilni znanstvenik na inštitutu Berkeley Earth, Robert Rohde. "Nekateri kraji v Evropi imajo zgodovino vremenskih opazovanj, ki segajo več kot 150 let nazaj, in kljub temu še vedno beležijo nove rekordne vrednosti," je povedal za BBC.

Obseg vročinskih rekordov na stari celini je jasno viden, če razčlenimo, kje je bilo največ podrtih rekordov. Konec julija je bilo v številnih evropskih državah namreč postavljenih več rekordov. Več temperaturnih rekordov so zabeležili tudi v ZDA, in sicer več kot 30. Na Japonskem, kjer je zaradi visokih temperatur umrlo enajst ljudi, so jih zabeležili deset.