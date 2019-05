Letos že 79 primerov mišje mrzlice v Sloveniji

Pomladansko čiščenje okoli hiše, čiščenje kleti in vikendov ter delo v gozdu in na polju so najpogostejši načini, kako se ljudje okužijo z mišjo mrzlico. Letos je zbolelo že 79 ljudi, število okužb pa je letos višje kot v enakem obdobju vseh preteklih let. Največ primerov mišje mrzlice je na Dolenjskem, v Podravju in na Koroškem. Leta 2012 je v epidemiji zbolelo 188 bolnikov, eden je tudi umrl.