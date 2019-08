Po sedmih letih je znova v razmahu mišja mrzlica. Letos je bilo odkritih že več kot 200 primerov te bolezni. Splošni znaki so visoka vročina, mrzlica, močan glavobol in močne bolečine v ledvenem predelu in trebuhu. Bolezen lahko vodi tudi v odpoved ledvic, od pet do 15 odstotkov primerov pa se lahko konča tudi s smrtjo.