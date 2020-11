Letošnja okrasitev se osredotoča na življenje, njegovo ranljivost in hkrati trdoživost

V središču Ljubljane so prižgali božično-novoletne lučke, prestolnica pa je zasvetila v eni svojih najlepših podob. Lučke so tokrat prižgali že sredi popoldneva, malo pred pol tretjo, da ne bi privabili širše množice, ki se je sicer vsako leto ob tem času zgrinjala v središče mesta. Avtor letošnje novoletne okrasitve je Urban Modic, sin akademika Zmaga Modica, ki je pred tem več let skrbel za praznično podobo prestolnice. Tema letošnje okrasitve pa je: Naj živi! Po besedah avtorja se letošnja okrasitev osredotoča na življenje, njegovo ranljivost in hkrati trdoživost.