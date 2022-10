Nadpovprečno topel oktober: kratki rokavi v višavju, na Obali pa skok v morje

Plavanje v vodi, metanje žoge, sončenje na plaži, kratke majice in kratke hlače. Obvezna oprema so bila tudi sončna očala. Vse to spominja na poletne mesece, čeprav smo že dobro v jeseni.

V ponedeljek je bilo tako toplo, da so se namakali tudi štirinožni prijatelji, prav tako pa so se v morju hladili tudi številni, ki so ponedeljkov dan izkoristili za kolesarjenje. Nekateri so si privoščili sladoled ali hladno pijačo v bližnjih lokalih, ki so bili ob toplem in sončnem vremenu nabito polni. "Običajno nas dela manj, vendar se malo bolj pripravimo med prazniki," pravi natakarica lokala Svetilnik Tatjana Čamo, ki je dodala, da so imeli v primerjavi s preteklim tednom, veliko več obiska.

Vroče pa tudi med obiskovalci ljubljanskih Žal. A ne le obiskovalcem, vroče je tudi prodajalcem cvetja, sveč, pijač in vsega, kar je mogoče najti na stojnicah ob 1. novembru.