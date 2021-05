Letošnji praznik pod geslom Glas medicinskih sester: vizija za prihodnost zdravstva

Čestitke vsem medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki imajo svoj dan. Za njimi je peklensko leto zaradi covida in predvsem so tisti, ki držijo precejšen del našega zdravstvenega sistema pokonci. Epidemija pa je le še bolj razgalila vse potrebe in kadrovsko podhranjenost pri medicinskih sestrah in tehnikih. Premalo jih je, izčrpani so in preobremenjeni.

