Podražitev osnovnih živil in ogrevanja: Komunala Trbovlje napoveduje 57-odstotno podražitev

Ozračje se ohlaja, sistemi ogrevanja se polnijo, podražitve pa se kar vrstijo. Trboveljčanov najbrž ni razveselilo obvestilo Komunale Trbovlje, da se bo za njihove uporabnike ogrevanje podražilo za kar 57 odstotkov. Podražitve se vrstijo tudi drugod po Sloveniji, razlog pa so cene energentov, ki so v letošnjem letu dosegle rekordne vrednosti. Cena plina se je od začetka leta dvignila za več kot 400 odstotkov. Vlada meni, da panika ni potrebna, ter da je Slovenija, kar se tiče cen električne energije in plina, na varni strani. Pred drastičnim dvigom cen se ne morejo izogniti niti osnovna živila. O podražitvi smo se pogovarjali z agrarnim ekonomistom Alešom Kuharjem.

