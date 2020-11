Letošnjo sezono Moto GP si bomo zapomnili kot eno izmed najbolj nepredvidljivih

Potegnili smo črto pod vse prej kot običajno motociklistično sezono 2020, v kateri smo videli kar deset različnih zmagovalcev in dobili prvaka Joana Mira, ki je zmagal le na eni dirki kraljevega razreda. Šokirale so nas prve okužbe v motociklistični karavani, veliko je bilo ugibanj o nadaljevanju kariere Valentina Rossija. Kljub nenavadnim razmeram je bila sezona nadvse razburljiva in nepredvidljiva, zaključila pa se je tradicionalno kot že vsako leto - z gala prireditvijo, na kateri mednarodna motociklistična zveza vsem najboljšim iz vseh treh kategorij podeli osvojene nagrade.