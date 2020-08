Letovanje Rdečega križa: otroci počasi odhajajo, zamenjali pa jih bodo starostniki

Poletne simpatije, večeri v sobah, klepet pozno v noč, sladoled in palačinke. Takšne izkušnje so izjemno potrebni temelji za vsakega otroka za prihodnost. Da je temu lahko tako, je letos na Debelem Rtiču skrbel Rdeči križ, ki zaključuje letovanje za otroke iz socialno šibkejših družin. In ni bilo malo otrok, ki so letos tako sploh prvič skočili v morje. Otroško veselje pa bo zdaj na Debelem Rtiču zamenjala modrost, Rdeči križ namreč morski oddih omogoči tudi starostnikom, ki brez pomoči prav tako ne bi bili deležni dopusta.

