Kazni za svastike od 1000 do 2500 evrov

Po junijskem pojavu t. i. Slovenske obrambne straže – skrajno desne skupine zamaskirancev, ki so tudi pod drobnogledom policije – oblast vrača udarec z zaostrovanjem zakonodaje. V Levici pravijo: Ne smemo postati družba, ki živi v senci kljukastih križev, smrtnih glav, zato so skupaj s koalicijskima Svobodo in SD vložili novelo zakona o varstvu javnega reda in miru, ki izrecno prepoveduje poveličevanja nacizma in fašizma. Kazni za svastike, pozdrave z iztegnjenimi desnicami in druge skrajno desničarske simbole pa od 1000 do 2500 evrov.