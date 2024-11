Levičar: Javna debata o JEK 2 je presegla vse meje

Glavni kritiki referenduma so opozarjali, da javnost enostavno še nima dovolj informacij, da bi o izgradnji JEK 2 lahko odločala. In tako se tudi državni sekretar za nacionalni jedrski program sprašuje, zakaj ministrstvo Bojana Kumra ni objavilo analize energetskih scenarijev, ki si jo sicer danes vsak interpretira nekoliko drugače. Ničesar nismo prikrivali, odgovarjajo na energetskem ministrstvu in dodajajo, da gre za osebno analizo, ki ne bi vplivala na referendumsko kampanjo.