Iz nemškega živalskega vrta odmeva nenavadna zgodba, saj je levinja tri dni po skotitvi ubila in pojedla svoja mladiča. Kot pravijo strokovnjaki, se to zgodi tudi v divjini, a je bolj pogosto v ujetništvu. Tudi v ljubljanskem živalskem vrtu so ponosni lastniki levjega para, kjer upajo, da se bo medsebojna naklonjenost končala z naraščajem.