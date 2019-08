Levinja v živalskem vrtu ubila in pojedla svoja mladiča

Levinja Kigali je v živalskem vrtu v nemškem živalskem vrtu Leipzig je v petek povrgla dva mladiča - prva levja mladiča v tem živalskem vrtu v zadnjih 15 letih.

Tiskovna predstavnica živalskega vrta Maria Saegebarth je za CNNpovedala, da je levinja sprva lepo skrbela za svoja mladiča. A to se je spremenilo v ponedeljek zvečer, ko ju je Kigali pojedla in ubila. Pred tem naj ne bi kazala znakov nenavadnega vedenja, prav tako naj bi čez dan jedla normalno. Živalski vrt je novico sporočil preko Facebooka, kjer so zapisali, da so nad dogodkom "šokirani in užaloščeni". Ker je Kigali pojedla cela mladiča, v živalskem vrtu ne morejo opraviti obdukcije, s katero bi lahko ugotovili, ali sta bila mladiča morebiti bolna, so še zapisali.