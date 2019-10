Sklenili 170 km dolgo človeško verigo: simbol nacionalne enotnosti

Več deset tisoč protestnikov je v Libanonu sklenilo 170 kilometrov dolgo človeško verigo, ki naj bi simbolizirala novonastalo nacionalno enotnost. Protestniki zahtevajo menjavo celotnega vladajočega razreda, ki državi vlada že tri desetletja.

Od severa do juga Libanona, od Tripolija do Tira in preko prestolnice Bejrut – na tisoče protestnikov je danes sklenilo človeško verigo. Napetosti med varnostnimi silami in protestniki so se v zadnjih dneh okrepile, ti so blokirali številne ceste in zaustavili delovanje države, zahtevajo pa popolno preoblikovanje političnega sistema v državi, poroča AFP. Na ulicah tako vztrajajo že od 17. oktobra, v zadnjem tednu so bile banke in šole zaprte. Politična elita je po dnevih množičnih demonstracij sicer izrazila pripravljenost menjave vlade, a to za protestnike ni dovolj. "Ideja človeške verige je pokazati podobo Libanona, ki od severa do juga zavrača sektaško pripadnost," je za AFPdejala ena od organizatorjev Julie Tegho Bou Nassif. "Danes nimamo političnih zahtev, želimo zgolj poslati sporočilo z rokami, sklenjenimi pod libanonsko zastavo."

Ista politična elita državi vlada že 30 let. FOTO: AP

Moški, ženske in otroci, mnogi z zastavami v rokah in ob petju državne himne, so tako sklenili roke. "Izražamo svoje zahteve po dostojanstvenem življenju in sanjah mladih po dostojni prihodnosti," pa je dejal 30-letni Tariq Fadli.

Protestniki so sklenili 170 km dolgo človeško verigo. FOTO: AP

Rojstvo libanonske državljanske identitete Množične demonstracije so zajele praktično vso državo – vodi pa jih predvsem mlada generacija Libanoncev, rojenih v času po državljanski vojni med letoma 1975 in 1990. Nekateri poznavalci so proteste celo označilo za rojstvo libanonske državljanske identitete. Protesti večinoma potekajo mirno, nastajajo pa tudi posamezni izgred – v petek je tako vojska začela streljati na skupino protestnikov, ki so zaprli cesto v Tripoliju, ranjenih je bilo šest ljudi. V zadnjem tednu je po družbenih omrežjih zakrožil posnetek protestnikov, ki so prestrašenemu otroku zapeli otroško pesem Baby Shark.

Zahtevajo popolno preoblikovanje političnega sistema. FOTO: AP