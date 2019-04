Libijski premier: 'Državljanska vojna ne bo imela zmagovalca'

Haftarjeve sile medtem nadaljujejo z ofenzivo, kljub pozivom mednarodne skupnosti, naj ustavijo sovražnosti. Vodja mednarodno priznane libijske vlade, premier Fajez Saradž , ki se je s Haftarjem pred tem pogajal o izvedbi volitev v državi, je to ocenil za izdajo.

"Ponudili smo našo roko za mir, ampak zdaj, po agresiji Haftarjevih sil, bo dobil zgolj moč in odločnost," je dejal Saradž.

Haftar, vodja samooklicane Libijske narodne vojske, je v četrtek naznanil začetek velike vojaške operacije za zavzetje prestolnice Tripoli, s čimer želi vreči mednarodno priznano vlado. Sile ZN v prestolnici so v stanju pripravljenosti.

Haftarjeve sile so sicer pri napredovanju na Tripoli, kjer ima sedež Saradževa vlada, naletele na odločnejši odpor provladnih sil. Boji so se vneli blizu nekdanjega mednarodnega letališča kakih 50 kilometrov južno od prestolnice, ki je zaprto že od leta 2014. V soboto so vladne sile tam tudi z letali napadle Haftarjevo samooklicano Libijsko narodno vojsko (LNA), ki je že napovedala maščevanje.

Varnostni svet Združenih narodov in skupina najrazvitejših držav G7 sta včeraj pozvala sile uporniškega libijskega generala Halifa Haftarja k takojšnji ustavitvi napredovanja proti libijski prestolnici Tripoli. Obsodila sta novo stopnjevanje nasilja v državi in poudarila, da ni vojaške rešitve konflikta.

"Odločno nasprotujemo kakršnikoli vojaški akciji v Libiji," so zapisali ministri G7 v izjavi in ponovili podporo prizadevanjem ZN za razpis volitev in trajno stabilizacijo države, kjer že vse od strmoglavljenja režima Moamerja Gadafija leta 2011 vlada kaos.

Vojaške akcije"ovirajo možnosti političnega procesa pod vodstvom ZN, ogrožajo civiliste in podaljšujejo trpljenje libijskega naroda," so zapisali ministri Velike Britanije, Kanade, Francije, Nemčije, Italije, Japonske in ZDA, ki se jim je pridružila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini.