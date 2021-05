Superživilo prihodnosti: 'Ličinke mokarjev imajo okus po bučnih semenih'

Žuželke uživamo že od pradavnine dalje. Po svetu so kobilice, črički, hrošči in črvi dnevno na meniju tako med revnejšimi ljudmi kot v najprestižnejših restavracijah. In čeprav se marsikomu ideja insekta za malico zdi še precej tuja in neprivlačna, se vedno več ljudi zaveda, da so naravni viri omejeni in je gojenje žuželk dobra alternativa za jedi, ki so dnevno na naših krožnikih, na primer za meso. V Evropski uniji so namreč posušene ličinke velikega mokarja uvrstili med živila, uporabili pa bi jih kot prigrizek ali kot sestavino za piškote in testenine.

