Iličić: V prvem polčasu smo uprizorili izvrstno predstavo

Za nami je pester torkov nogometni večer, in to tudi s slovenskim pridihom. Benjamin Šeško, ki je za Salzburg igral od 73. minute, je bil proti Wolfsburgu poražen z 1:2, Benjamin Verbič je s kijevskim Dinamom izgubil proti Barceloni z 1:2, po nogometni poslastici, s katero je v četrtem krogu Lige prvakov postregel derbi večera med Atalanto našega nogometnega zvezdnika Josipa Iličića in Manchester Unitedom, pa sta se ekipi razšli ob neodločenem izidu.

