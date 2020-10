Liniji bio žitnih obrokov Mul'c se pridružuje kakavov napitek

Podjetnika iz oddaje Štartaj Slovenija, Mark Kališnik in Tina Berlec, sta vse prihranke vložila v nasad orehov, ne da bi vedela, kam točno ju bo to pripeljalo. Pripeljalo ju je do tega, da sta razvila linijo bio žitnih obrokov in kakavov napitek Mul'c. Če "mulce" poznate od prej, veste, da jih je bilo treba skuhati, zdaj pa so na voljo tudi v instantni različici. Pridružuje se jim tudi kakavov napitek.

