Lionel Messi uradno v elitnem klubu milijarderjev

Ni treba, da si modre krvi, ustanovitelj ali lastnik podjetja. Lahko si športnik in si v elitnem klubu milijarderjev. Po novem je tam tudi zvezdnik Barcelone Lionel Messi. Ni pa prvi športnik z milijardo na računu. Pred njim so bili v tem klubu Tiger Woods, Floyd Mayweather in seveda Cristiano Ronaldo. Vsi so v času športne kariere s plačami, nagradami in sponzorskimi pogodbami zaslužili prek milijarde dolarjev, kar je okoli 840 milijonov evrov.