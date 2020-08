Lisica, ki se je ulovila v zajčnik, med premeščanjem ušla lovcem

Lisica je v Kamniku vztrajno manjšala populacijo kokoši in zajcev v Ekoresortu, nato pa se sama ujela v zajčnik. Ker gre za divjo zver, si lastnik Ekoresorta Matjaž Zorman ni upal sam odpirati zajčnika. Od pristojnih zahteval odškodnino ter ukrepanje. Čeprav so mu najprej predlagali odstrel lisice, pa so se na koncu dogovorili, da zvitorepko raje ujamejo v zaboj in jo izpustijo nekje v gozdu. In ko so lovci po šestih dneh le prišli, jim je lisica ušla.