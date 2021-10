Neznanci v Litiji namensko trčili v policijski avto, nato pa pobegnili

Filmska policijska akcija se je odvijala v okolici Litije. Policija je v ponedeljek zasledovala sumljivo vozilo, v katerem so bili neznanci, neuradno osumljeni več kaznivih dejanj tatvine. Voznik se je med begom odločil, da bo možem v modrem najlažje pobegnil tako, da se sredi ceste ustavi in z vso silo vzvratno zapelje v policijski avto. Poškodovan je bil policijski avto ter dva policista. V iskanje je policija vključila celo helikopter. Avtomobil so na koncu našli, nepridipravov pa ne.