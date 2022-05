Litijski futsal klub se zapira

Skoraj vsak kraj ima športno ekipo, za katero domačini živijo, strastno navijajo ob vsaki tekmi in s katero se vzgajajo novi domači talenti. Tudi Litija je dihala za svoj futsal klub, ki je svojim navijačem zvestobo vračal z nazivom enega najuspešnejših in največjih klubov v zgodovini Slovenije. A še preden se je sezona končala, se je klub odločil, da zapre svoja vrata. Razlog za konec uspešne zgodbe ravno ob 40-letnici kluba pa, pravijo, da odnos Nogometne zveze Slovenije in sodniške organizacije do futsala v Sloveniji.