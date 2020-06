Liverpool po 30 letih ponovno angleški prvak

Kar 30 let in 1149 tekem je bilo potrebnih, da je kultni nogometni klub z Anfielda znova osvojil naslov angleškega prvaka. Po lanski osvojitvi Lige prvakov je angleški naslov osvojil že 7 krogov pred koncem, saj ima neverjetnih 23 točk prednosti pred zasledovalci. Da so Redsi slavili tako zgodaj, pa je poskrbel Chelsea, ki je premagal Liverpoolovega najresnejšega tekmeca letos, Manchester City.