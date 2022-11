Letos neprepričljivi Liverpool je uspel prekiniti neverjeten niz 13ih zaporednih zmag Napolija v serii A in Ligi prvakov, kar pa kljub vsemu ni zadostovalo za prvo mesto na lestvici. V noči iz torka na sredo sta se na Anfieldu pomerili moštvi, ki sta si že zagotovili vstopnico za napredovanje v Ligi prvakov. Z 2:0 so slavili varovanci Jurgena Kloppa, v izdihljajih srečanja pa sta v 85. in 98. minuti za Redse zadela Mo Salah in Darwin Núñez.