'Ljubitelj orhidej' naj bi pri Gradcu ugrabil atletinjo Nathalie Birli

Incident, ki ga je novopečena mamica opisala tudi v objavi na družbenem omrežju Facebook, naj bi bil po njenih besedah "podoben prizoru v slabem filmu". Policisti naj bi ugrabitelja nato izsledili na podlagi njenega kolesa, ki so ga našli pri njem doma. 33-letnega moškega so nato aretirali.

Moški, ki je bil po njenih besedah "poln besa", naj bi jo nato slekel in ji grozil, da jo bo ubil. Nekaj ur kasneje, naj bi ji ga uspelo prepričati, da jo izpusti, s tem, ko je pohvalila njegove orhideje, poroča BBC, ki povzema avstrijski tabloid Kronen Zeitung. Moški naj bi jo nato celo sam odpeljal do doma.

27-letnica, ki si je v nesreči zlomila roko, naj bi hitro po tem, ko jo je stlačil v kombi, izgubila zavest. Prebudila naj bi se gola in zvezana na stol, v nepoznani hiši.

Predlagala naj bi mu dogovor

33-letnik, ki naj bi poleg nje stal z nožem, naj bi ji najprej obljubil, da jo bo izpustil naslednji dan, nato pa naj bi ji zavezal oči, v usta pa nalil alkohol. Skušal naj bi jo zadušiti, a si je kasneje premislil in jo prisilil, da je stopila v kad, polno vode, kjer naj bi jo želel utopiti.

Birlijeva naj bi takrat opazila njegove orhideje in jih pohvalila. Ugrabitelj naj bi se ji takrat nekoliko odprl in ji pričel pripovedovati o pokojnem očetu, materi alkoholičarki in dekletih, ki so ga izdala. To naj bi ji dalo priložnost, da ga je pričela rotiti, da jo izpusti. Po njenih besedah mu je predlagala, da skleneta dogovor. "Predlagala sem mu, da rečeva, da se je zgodila nesreča," pravi atletinja.

Moški naj bi se strinjal, odvezal žrtev in jo odpeljal domov. Tam naj bi njej partner, ki je bil ves ta čas doma z njunim 14-mesecčnim sinom, poklical policijo. Birlijeva se je v sredo nato oglasila iz bolnišnice in zahvalila vsem, ki so jo iskali, medtem ko je bila pogrešana. Dodala je, da bi bilo nemogoče najti hišo, v kateri je bila zaprta.

"Hvala bogu sem se lahko rešila in sem dobro - razen zlomljene roke in poškodovane glave," je zapisala na Facebooku.

Predstavnik za odnose z javnostmi graške policije Fritz Grundnig je potrdil, da je policija v zvezi z domnevno ugrabitvijo v sredo aretirala moškega.