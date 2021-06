Ljubljana ponovno zaživela: izvedena uvodna noč Festivala Ljubljana

Pusti tisoč dni in tisoč noči, ki jih več ni. Če sploh ne veš, da so kdaj bili. Vzemi le en dan, ki skril si ga tja na srčno stran. Pozabil ga več ne boš. Ni treba nadaljevati, kajne? Vsi poznamo besedilo in melodijo Dneva ljubezni. Tako se je končala uvodna noč Festivala Ljubljana. Kultura, glasba sta nazaj. V prvem velikem postkoronskem koncertu na prostem je bilo dovoljenih 1500 obiskovalcev. Festival Ljubljana je največji poletni festival v Sloveniji in s prvim večerom so odprli sezono prireditev ne zgolj v prestolnici, ampak po vsej državi. In glasbeniki upajo, da bodo imeli končno možnost nastopati.

