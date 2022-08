Ljubljana v pričakovanju košarkarskega spektakla v Stožicah

Morda ne zgodovinska, bo pa zagotovo spektakularna, predvsem pa zvezdniška sredina košarkarska prijateljska tekma med favoritinjama za naslov na septembrskem košarkarskem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Vstopnice za spektakel v areni Stožice so že zdavnaj pošle, po posnetkih sodeč pa je vsaj prestolnica pripravljena na dvoboj med starima znankama parketa, slovensko in srbsko ekipo. V okolici arene je bilo namreč pestro že popoldan, saj so navdušeni navijači vzdušje in vročico dvigovali že ure pred tekmo.