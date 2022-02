Ljubljanski nadškof Zore v Vatikanu daroval sveto mašo, Pahor na obisku pri papežu

Ob 30. obletnici sklenitve diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Slovenijo je ljubljanski nadškof Stanislav Zore v Vatikanu daroval sveto mašo, ki sta se je udeležila tudi zunanji minister Anže Logar in predsednik države Borut Pahor. Predsednik Pahor se je nato srečal s papežem Frančiškom in izrazil hvaležnost za podporo Svetega sedeža v procesu osamosvajanja Slovenije pred 30 leti.