'Ljudi, ki niso prišli do zdravnika, nato odpelje pogrebna služba'

'Že mesec ali dva nimamo nobenega novega bolnika z akutno levkemijo. Kje so?' Tako je na neobravnavanje bolnikov z rakom opozoril predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana. Danica Rotar Pavlič, družinska zdravnica pa: 'V zadnjih mesecih imamo več nenadnih srčnih smrti. Ljudi, ki so imeli več dni bolečine v prsih in niso prišli k zdravniku, nato odpelje pogrebna služba.' Aprila je bilo postavljenih 30 odstotkov manj diagnoz raka. Bodo bolniki z najhujšimi boleznimi, ki jih sicer naše zdravstvo zna ozdraviti, postali stranska škoda epidemije?