'Ljudje mislijo, da lahko podnebne spremembe preprečimo. Tega ne moremo več'

Čakajo nas peklenski dnevi: Že danes so se termometri v Novi Gorici in Osilnici povzpeli na 38 stopinj Celzija, celo na Babnem Polju so danes izmerili 34 stopinj Celzija. Prvo, blažjo ohladitev, lahko pričakujemo šele v soboto, pa še takrat na Primorskem temperature ne bodo padle pod 30 stopinj Celzija. Vročina pa seveda ni zgolj na razbeljenih ulicah, težavo predstavlja tudi v domovih. Evropa se celo segreva najhitreje na svetu, saj se temperature dvigujejo približno dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. Strokovnjaki napovedujejo, da se bo število Evropejcev, ki so izpostavljeni ekstremni vročini, do leta 2100 povečalo z 10 na 100 milijonov. A že sedaj mnogi težko prenašajo trenutno vročino.