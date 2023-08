Ljudje s prizadetih območij bodo potrebovali tudi psihološko pomoč

Več let pa bodo ljudje s travmatičnimi preizkušnjami verjetno potrebovali tudi psihološko pomoč. Mobilne ekipe bodo v prihodnjih dneh obiskale najbolj prizadete in jim pomagale pri soočanju z izgubami in pri žalovanju. Dve ekipi so vzpostavili v Centru za duševno zdravje odraslih v Ravnah na Koroškem, prav tako dve ekipi v okviru Centra za duševno zdravje v Velenju, po eno ekipo pa v okviru centrov za duševno zdravje v Celju, Logatcu in Domžalah. Psihosocialno podporo pa so ljudem že zdaj nudile tudi nevladne organizacije, Slovenska karitas in Rdeči križ.