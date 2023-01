Osebni asistent ji omogoča, da živi polno življenje, a mnogi nimajo pravice do njega

Novela o osebni asistenci iz lanskega maja je diskriminatorna do invalidov in ljudi, ki bi jo krvavo potrebovali, opozarjajo društva za asistenco. Ocenjujejo, da bi pomoč potrebovalo nekaj manj kot štiri tisoč ljudi. Več aktivnosti kot uporabnik zmore, več ur osebne asistence bo dobil, ugotavljajo uporabniki, ki pa skupaj z Iniciativo Osebna asistenca opozarjajo, da bi morala biti osebna asistenca na voljo vsem, saj so asistenti most med gibalno ali kako drugače oviranim in svobodnim ter dostojnim življenjem.

"Najbrž je tudi ministrstvo presenetil naval novih izvajalcev in uporabnikov, ampak ti ljudje, niti mi izvajalci, nismo nič krivi, če so se tisti, ki so delali kalkulacije, zakalkulirali. Vsi se zavedamo, da denarja ni na pretek, vsi se zavedamo, da ga je premalo za vsa področja, ne samo za osebno asistenco, ampak zdaj se ne more sanirati stanja na ramenih ljudi," opozarja Nataša Gradnik iz društva PO-moč.

Anastasia Natalia Makivich pravi, da ji največ pomeni to, da ima sama izbiro nad svojim življenjem in da se lahko sama odloča. Zato ji je pomembna osebna asistenca. Pri dveh letih in pol je utrpela poškodbe možganov in od takrat je odvisna od pomoči drugih, razlaga in dodaja, da ima svoje življenje rada.

Na vprašanje, ali živi polno življenje zaradi asistentov, ki ji pomagajo, je Makivicheva odgovorila: "Da, absolutno. Zaradi tega, ker se lahko sama odločam, kdaj grem delati neko aktivnost, in sploh ni problem, ali bom lahko prišla do tja ali ne." Vsak dan ji za dobrih enajst ur pri vsakodnevnih aktivnostih pomagata dve asistentki.