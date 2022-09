Ljudje se že pripravljajo na kurilno sezono, BIH pa je prepovedala izvoz peletov

Zima se počasi bliža tudi našim krajem in temperature vztrajno padajo, zato ponudniki peletov in drv zaskrbljeno spremljajo odločitev Bosne in Hercegovine, ki je do konca oktobra prepovedala izvoz. Slovenski trgovci so bosanskim dobaviteljem peletov in drugih lesenih izdelkov že plačali za več sto tisoč evrov avansov, a do danes materiala še niso prejeli. Ljudje se letos prej pripravljajo na kurilno sezono, zato bo konec oktobra za dobavo materiala že prepozno, pravijo trgovci. Opozarjajo, da bodo omejitve ponovno privedle do dviga cen.