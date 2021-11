Hrvati v iskanju Ivermektina: strokovnjaki opozarjajo na smrtonosnost zdravila

Hrvaški veterinarji počasi izgubljajo živce. Vse več ljudi, nasprotnikov cepljenja, od njih zahteva recept za zdravilo Ivermektin, ki se uporablja pri živalih, predvsem konjih, kravah in svinjah za odpravljanje parazitov. Ivermektin je zelo močno zdravilo, ki je za človeka lahko smrtonosno. Več ljudi, obolelih za covidom-19, ki je to zdravilo uživalo, je že pristalo v bolnišnicah s hudimi zdravstvenimi zapleti. Sicer obstaja tudi Ivermektin za ljudi, ki ne odpravlja virusov, temveč gliste. Anticepilci trdijo, da so cepiva proti covidu-19 zarota farmacevtske industrije. Ironično je, da zdravila za živali, za katera menijo, da odpravljajo covid, proizvaja ta ista farmacevtska industrija.