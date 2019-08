Ljudska iniciativa Moravče ogorčena nad ignoranco inšpektorjev

Nadzor nad delom treh inšpektorjev za okolje, ki so od leta 2012 nadzirali delo podjetja Termit, ni pokazal nobenih nepravilnosti. V Ljudski iniciativi Moravče izražajo ogorčenje nad ignoranco inšpektorjev na območju sporne deponije in poudarjajo, da so v primeru Termita inšpektorji vedno pregledovali samo dokumentacijo, nikoli pa si niso umazali čevljev z moravškim blatom.