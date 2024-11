Stanovalci hiše v Ljutomeru: grozi jim izselitev, pa nimajo kam

Iz Ljutomera so se na nas obrnili zaskrbljeni stanovalci ene od večstanovanjskih hiš. Skupaj 16 ljudi, večina z zelo nizkimi prihodki. Gre za najemnike nekdaj občinskih socialnih stanovanj, ki pa so v postopku denacionalizacije z najemniki vred pristala v zasebni lasti. In zdaj se je lastnik odločil, da zgradbo proda, najemnikom, nekateri so v tej zgradbi živeli tudi več kot 40 let, pa poslal sporočilo, da se morajo izseliti. Najemniki nekdaj socialnih stanovanj pa si tržnih najemnin ne morejo privoščiti. Kaj pa ljutomerska občina? Ima kaj posluha za nekdaj svoje najemnike?