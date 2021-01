Lobnikar: 'Policija še nikoli ni bila tako transparentna, a hkrati tako gola, kot je sedaj'

Notranji minister Aleš Hojs je objavil poimenske podatke o bruto plačah javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Inšpektorata za notranje zadeve, skupaj z njihovimi enotami. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik kršitve s področja varstva podatkov za zdaj ne vidi. "Ne vem pa, ali gre za morebitna varnostna vprašanja, za vprašanja tajnih podatkov," dodaja. Stavkajoči sindikat zato že preverja, ali je prišlo do razkritja tistih podatkov, ki so po pravilniku o varovanju podatkov Policije varovani podatki.

