Logar ne gre na svoje, ostaja v SDS in ustanavlja društvo

Ko je izgubil predsedniške volitve, smo si vsi zapomnili njegove besede, da je na začetku nečesa velikega. In ker je bila njegova stranka na volitvah prav tako poražena in v opoziciji, je bilo vse te mesece v zraku vprašanje, kdaj se bo ta velika stvar zgodila in s kom? Anže Logar se je pametno umaknil iz javnosti, mnenj SDS in svojega šefa Janeza Janše ni delil. A zdaj je jasno, da na svoje vendarle ne gre. Iz stranke ne bo izstopil, ustanovil bo društvo, ki se mu za zdaj priključujejo že znana imena. Je to nova katedrala svobode, kjer desni intelektualci razpravljajo, gre za podaljšek SDS-a ali pa kaj drugega?

Drugouvrščeni predsedniški kandidat in eno najvidnejših imen SDS-a Anže Logar je po svojem volilnem porazu med vrsticami napovedal, da želi iti stopničko višje in unovčiti svoj politični kapital. "Ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Danes smo na začetku nečesa velikega," je nedolgo tega dejal Logar. To bi lahko bil Logarjev najnovejši projekt. Ustanavlja društvo, kjer se mu pridružujejo poslanka Eva Irgl ter tudi Romana Jordan, projektu naj bi bil naklonjen tudi nekdanji minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Kljub temu pa Logar stranski SDS ne bo pomahal v slovo. Tudi Janša, od katerega se je med volitvami poskušal oddaljiti, društvo pozdravlja. icon-expand Štab Anžeta Logarja FOTO: Aljoša Kravanja "Gledam na to, kot sem dejal že večkrat, kot dobrodošlo osvežitev, pa bom rekel kot popestritev v slovenskem političnem prostoru. Ali bo iz tega nastala stranka, pa morate vprašati gospoda Logarja," je dejal Janša. Logarjevi prtljagi se ne moremo izogniti, toda če bi društvo preraslo v stranko, ne bi bil Janšina marioneta, meni politični analitik Peter Merše. "Računati, da bo to nek projekt, ki se bo zaklinjal pred volitvami, da z Janšo pa zagotovo ne bodo šli v koalicijo, pa tudi ni ... Logar je hkrati zelo odprt za sodelovanje z drugače mislečimi, da se povezuje z ljudmi bolj desno od njega in z ljudmi, ki spadajo bolj levo," je še povedal. Tu se omenja tudi Aljo Brglez, zaposleno v pisarni nekdanjega predsednika Pahorja, ki je v preteklosti delala tudi za Janeza Drnovška. Kot meni politolog Igor Lukšič, je ustanovitev društva za Logarja tipanje terena. Po njegovih besedah bi društvo lahko bila odskočna deska za politično stranko. Lukšič je med drugim izpostavil:"Koliko se bo to uglednih ljudi postavilo v vrsto, koliko bo to potem pri prvih meritvah javnega mnenja dobilo neko težo in kako bo Logar uspel prepričati financerje, je pomembno, ali bo iz tega politični uspeh ali ne." icon-expand Anže Logar FOTO: Aljoša Kravanja Logarjev projekt bi bil v obliki stranke lahko uspešen le na dolgi rok, meni Lukšič in nadaljuje, da si je s tem, ko ni izstopil iz stranke, naredil uslugo."Če Logarju to ne uspe, ima neko udobno gnezdo znotraj SDS. Druga možnost, da bi bolj radikalno prekinil in izstopil iz stranke, bi mu lahko navrgla v kratkem mogoče večjo pozornost. Je pa vprašanje, če bi to zdržal, ker bi bile tenzije bistveno večje," še dodaja Lukšič. Niti Logar niti nekateri domnevni člani niso želeli komentirati Logarjevega društva, čeprav naj bi bilo to ustanovljeno že prihodnji teden.