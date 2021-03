Logarjeva: 'Vse te reakcije so po cepljenju povsem običajne'

Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar pojasnjuje, da so stranski učinki posledica tega, da naše telo tvori protitelesa. Ta nas bodo kasneje varovala proti bolezni. Med najpogostejšimi neželenimi učinki so bolečine na mestu vboda, oteklina, rdečina, pogostejši pa bolečine v mišicah in sklepih, glavobol in omotica. Redkejši posledici sta vročina in izrazitejši glavobol. Po podatkih NIJZ-ja tako pri nas ni razloga, da bi ustavili cepljenje s cepivom AstraZenece, saj so neželeni stranski učinki primerljivi z ostalima dvema proizvajalcema.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:54 audio-control-play-line Iz SVETA: Kaj se je odločila posvetovalna skupina za cepljenje? 02:46 audio-control-play-line Iz SVETA: Razlogov za zaustavitev cepljenja ni icon-chevron-left icon-chevron-right