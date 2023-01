Lokalni prebivalci zavračajo postavitev vetrnic

Predstavnica vaške skupnosti Dolenja vas Katarina Marinšek nastale razmere komentira: "Stremimo k temu, da bodo naši otroci lahko sploh živeli v naši vasi. Sprašujem se, ali bo vaščanom uspelo karkoli prodati. Sedaj je ena hiša vredna 300.000 evrov, čeprav je lahko vredna tudi več. Kaj bo takrat?" Se sprašuje Marinšek in nadaljuje: "Nekdo v naši vasi prodaja teren ter ga ne more prodati, ker so že vsi slišali, da bodo postavili vetrnice."

Z izgradnjo novih vetrnic se ne strinjajo niti na divaški občini, kot alternativo bi državi celo ponudili druga zemljišča za sončno elektrarno. Podžupan občine Divača Mario Benkoč pravi: "Imamo dve možnosti postavitev dveh sončnih elektrarn na degradiranem območju v velikosti 20 MW. Če izračunamo, koliko gospodinjstev pokrije ta energija, za 2800 gospodinjstev, ugotovimo, da bi pridobili energije za kar dve občini Divača."

Da vetrnice ne sovpadajo z zelenim razvojem turizma v divaški občini in da zaradi bližine škocjanskih jam, ki so del Unescove dediščine, na tem mestu niso smiselne, pravijo na občini. "Govorimo o 250 metrov visokem infrastrukturnem objektu, ki potrebuje temelj 40 x 80 metrov. Lahko si predstavljamo kot nogometno igrišče. In ta beton, če za en blok betona gre v zemljo in to ostane za vedno v tej kraški gmajni, da ne govorimo še o dovoznih cestah," našteva Benkoč.

Z mlini na veter se vaščani borijo že od leta 2014, ko so na posvetovalnem referendumu izglasovali, da si vetrnic ne želijo. Pri zdajšnji vetrnici vaščane najbolj moti hrup. "Čez poletje večinoma, ko vse miruje zvečer, jo je slišati, kot da bi helikopter ves čas obletaval vas," je izkušnjo vaščanov delila Marinškova. "Vse stroje, ki jih bodo pripeljali, vse ,kar bodo posekali. Vetrnice, elise so ogromne, tukaj rabiš široko cesto, jaz si ne predstavljam, kako bo to sploh izgledalo."

Na odgovore ministrstva za okolje in prostor, ali razmišljajo tudi o drugih alternativah in ali so vetrne elektrarne na tem območju najbolj smotrne, pa še čakamo.