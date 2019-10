Loki in pametni telefoni: življenje plemena Tembe v amazonskem gozdu

Takšno je vsakdanje življenje pripadnikov plemena Tembe, ki živijo globoko v amazonskem gozdu, svoje tradicionalne običaje in navade pa so združili s sodobno tehnologijo in običaji zahodnega sveta, poroča AP. Tako med drugim igrajo nogomet, oblečeni v drese evropskih nogometnih ekip, kot je Chelsea.

In v času ko so gorela 'pljuča sveta', zaradi česar so bile avgusta oči svetovne javnosti uprte v Brazilijo, vrstili so se pozivi mednarodne skupnosti za zašlčito amazonskega deževnega gozda, ki ga je v zadnjih letih prizadela deforestacija, so pripadniki plemena Tembe vse skupaj, vključno z nelegalno sečnjo dokumentirali s posnetki in fotografijami, ki so jih objavljali na družbenih omrežjih.