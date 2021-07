V Londonu zapleti zaradi nošenja mask: bodo v javnem prevozu še vedno obvezne?

Zmedo glede covidnih ukrepov in pravil vlade povzročajo tudi v drugih državah. Ko je britanski premier Boris Johnson sporočil, da bo vlada v ponedeljek, 19. julija, kljub že skokovitemu naraščanju okužb, hospitalizacij ter smrti razglasila dan osvoboditve in ukinila vse protikoronske ukrepe, je posejal tudi veliko zmedo okrog nošnje mask. Trenutno so zaščitne maske z zakonom obvezne v notranjih prostorih, na primer v trgovinah in javnem prevozu. S ponedeljkom pa jih ne bo treba več nositi nikjer v Angliji. A medtem je londonski župan Sadik Kan, ki mu pritrjuje tudi minister za promet, sporočil, da bodo maske še vedno obvezne v javnem prevozu prestolnice.

