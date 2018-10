Londonsko sodišče potrdilo izročitev Todorića Hrvaški

Višje sodišče v Londonu je po večurni obravnavi potrdilo prvostopenjsko odločitev o izročitvi nekdanjega dolgoletnega predsednika uprave koncerna Agrokor Ivice Todorića Hrvaški. Njegov britanski odvetni k James Hines je sodišče sicer skušal prepričati, da so na Hrvaškem sprožili politično motiviran proces proti Todoriću. Trdil je, da obtožnica še ni vložena, ter da ni znano, ali bo do sojenja sploh prišlo. Sodnik Duncan Ouseley pa je kljub temu potrdil aprilsko prvostopenjsko odločitev londonskega sodišča o izročitvi Todorića Hrvaški.

Hrvaški minister za pravosodje Dražen Bošnjaković je pred objavo sodbe ocenil, da je v primeru pravnomočne sodbe možno pričakovati Todorićevo izročitev v kratkem. Menil je, da bi Todorić v hrvaškem priporu lahko pristal v desetih dneh.

Todorić: Gre za politični proces, organiziran s samega vrha hrvaške vlade

Todorič je v izjavi za javnost napadel "sumljivo, neodgovorno, mafijsko skupino, ki mu je ukradla Agrokor" in "naraščajočo korupcijo v samem vrhu hrvaške vlade". Trdi tudi, da emaili, ki so pricurljali v javnost, jasno kažejo, da skorumpiran politični proces, ki so ga organizirale osebe v samem vrhu hrvaške vlade, ki delujejo zunaj zakona."Kljub temu, da sem razočaran nad današnjo sodbo, me to ne bo ustavilo pri razkrivanju naraščajoče korupcije hrvaške vlade," je še dejal.

V izjavi za javnost je pozval Hrvate ter mednarodno javnost k neodvisni preiskavi sodelovanja med posameznimi člani hrvaške vlade in zasebnimi pajdaši, ki so zasnovali Lex Agrokor, in podjetji, ki so močno vplivali na zakone v svojo korist, in sicer Knighthead Capital, ameriški hedge sklad, in dvema bankama v ruski državni lasti.