Lora Klinc iskreno o tem, kako je doživljala potek dirke po Franciji

Če ponoči za slab spanec skrbita Luka Dončić in Goran Dragić, pa je za popoldneve s kavča skrbi Primož Roglič. Z njim smo trpeli in se veselili. A kako je bilo šele najpomembnejši osebi v njegovem življenju Lori Klinc. Med drugim nam je zaupala, da so lahko zaradi protikoronskih ukrepov kot družina skupaj preživeli več časa kot kdajkoli, ter tudi, kaj je tisto, kar Primoža najbolj motivira in kje najde moč takrat, ko je na tleh. Pripravili pa smo ji tudi presenečenje.