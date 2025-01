Los Angeles: Beži na desettisoče ljudi, ogenj zajema mesto z vseh strani

Na zahodu ZDA je moralo svoje domove zapustiti že več kot 50 tisoč ljudi. Iz Los Angelesa se vijejo kolone vozil, spet drugi zaradi bližajočega ognja z domov bežijo peš. Avtomobile so številni pustili kar sredi ceste, zato so jih gasilci primorani odstranjevati z buldožerji. Na stotine gasilcev skuša požare, ki neutrudno požirajo hiše in avtomobile, vsaj nekoliko omejiti. A najhujše šele prihaja, pravijo, saj veter piha s tudi več kot 100 kilometri na uro.