Lošinj žaluje za člani posadke, razglašeni trije dnevi žalovanja

Otok Lošinj je po eni najhujših pomorskih nesreč v zgodovini zavit v črno. Razglašeni so trije dnevi žalovanja za tremi umrlimi člani posadke, na katere je padla uvozna klančina trajekta Lastovo. Četrti član posadke, ki je bil poškodovan, je na zdravljenju v bolnišnici, njegovo stanje pa je stabilno. Domačini na otoku so v šoku, preiskava je v polnem teku, naj pa bi bil že znan tudi vzrok nesreče, a ga uradno še niso potrdili. 55 let star trajekt, ki bi moral novembra na redni remont, naj bi bil sicer že pred desetimi leti vpleten v podoben incident, a na srečo takrat pod njo ni bilo nikogar.