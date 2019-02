Lov na razjarjenega leoparda: na nogah cela indijska vas

Kot poroča CNN, je v vasici na severu Indije paničen leopard povzročil zmedo med vaščani. Ti so ga skušali ujeti z mrežami, a leopard je zaradi množice ljudi postal paničen in agresiven. Kot so povedale oblasti, je bilo lovljenje leoparda zaradi ozkih ulic in gneče, na nogah je bila namreč cela vas, precejšen zalogaj.

Lovili so ga kar sedem ur, v tem času pa je poškodoval vsaj štiri ljudi, so povedale oblasti. "Trikrat smo ga ustrelili z uspavalnim sredstvom, ki je delovalo šele, ko smo ga ustrelili tretjič. Ko ta divja žival postane agresivna, ima uspavalo nanjo precej manjši učinek," so pojasnili.

Leoparda so odpeljali v lokalni živalski vrt. Ljudje so ustvarjali paniko, saj so bili prestrašeni, da bo koga poškodoval, so dodali. V Indiji srečanja med človekom in leopardi niso redka, saj so ti izjemno prilagodljiva živalska vrsta, ki je zmožna živeti v bližini poseljenih območij.