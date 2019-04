Lov za osumljenci: pridržali tudi vplivnega šrilanškega tajkuna in trgovca z začimbami

Pri iskanju osumljencev šrilanškim oblastem pomaga dodatnih več tisoč vojakov, medtem ko v državi zaradi nevarnosti novih napadov veljajo izredne razmere. Šrilanške oblasti so med drugim pridržale šrilanškega tajkuna, bogatega trgovca z začimbami, ki je oče dveh samomorilskih napadalcev in ima poznanstva med visokimi državnimi uradniki. Sumijo ga, da je vplival na svoja sinova in jima pomagal pri izvedbi napada.

Oblasti v Šrilanki so sprožile obsežno iskalno akcijo osumljencev, povezanih z napadi, ki jih pripisujejo lokalni skrajni skupini, odgovornost zanje pa je prevzela džihadistična skupina Islamska država. Doslej so prijeli 76 osumljencev za ta najhujši napad na katoliško skupnost v državi in enega najbolj smrtonosnih terorističnih napadov na svetu po napadih na ZDA 11. septembra 2001. Pri iskanju osumljencev policiji od danes pomaga dodatnih več tisoč vojakov, medtem ko v državi zaradi nevarnosti novih napadov veljajo izredne razmere. FOTO: AP Pomagata tudi FBI in Interpol Pri iskanju osumljencev policiji od danes pomaga dodatnih več tisoč vojakov, medtem ko v državi zaradi nevarnosti novih napadov veljajo izredne razmere. Pri iskanju sedaj namesto dosedanjih 1300 sodeluje 6300 vojakov kopenskih sil, letalske sile in mornarica pa sodelujejo z 2000 možmi. Vlada je prepovedala tudi letenje vseh dronov. Preiskovalcem pomagajo tudi predstavniki ameriške zvezne policije FBI in Interpola. Kot poroča CNN, so med aretiranimi doslej tudi štiri ženske, vsi osumljenci so muslimani. Večina osumljencev je članov družine ali prijateljev samomorilskih napadalcev. Nihče ni tujec. Aretirali šrilanškega tajkuna Šrilanška policija je zaradi vplivanja in pomoči pri izvedbi samorilskih napadov aretirala tudi bogatega trgovca z začimbami Mohameda Yusufa Ibrahima. Njegova sinova Imsath Ahmed Ibrahim in Ilham Ahmed Ibrahim sta bila namreč dva izmed samomorilskih napadalcev, ki sta se razstrelila v terorističnih napadih v Šrilanki, ki so terjali več kot 359 smrtnih žrtev. Ibrahimi naj bi imel poznanstva v krogu visokih državnih uradnikov. Kot poroča CNN, je predstavnik policije povedal, da so ga pridržali, ker naj bi vplival na svoja sinova. Prav tako bi naj pridržali še druge člane družine. FOTO: AP Zaprli vse katoliške cerkve V Šrilanki so po nedeljskih terorističnih napadih, v katerih je bilo ubitih 359 ljudi, do 'izboljšanja varnostnih razmer' zaprli vse katoliške cerkve. Visoki predstavnik cerkve je pojasnil, da so se za ukrep odločili na podlagi nasveta varnostnih sil ter da bodo cerkve zaprte do novega ukaza. Tarče samomorilskih napadalcev so bile v nedeljo med velikonočno mašo tri polne cerkve v državi ter trije prestižni hoteli v prestolnici Kolombo. V večinsko budistični državi, kjer je sedem odstotkov kristjanov, sicer že veljajo okrepljeni varnostni ukrepi okoli cerkva, pa tudi hotelov in vladnih poslopij.