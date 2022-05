Lovci jezni na spremembo zakona o državni lasti živali

Če govorimo o stvareh, ki niso več v državni lasti, na kaj najprej pomislite? Istrabenz, Mercator, Pivovarno Laško? Po novem v državni lasti niso več niti divje živali, ki tekajo po naših gozdovih. Zakon, ki opredeljuje, da so živali le pod varstvom države in ne več njena last, so na ministrstvu za okolje in prostor sprejeli pred slabim mesecem. Razburil je predvsem lovce, ki se jim ne zdi pošteno, da morajo še vedno plačevati koncesije in dajatve za odstrel državi, če pa živali sploh niso več državne. In zakaj ne? Ker so živali čuteča bitja in si jih torej nihče ne more lastiti. Kaj torej prinaša sprememba zakona?