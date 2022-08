Lovci na Krasu po požaru oskrbujejo preko 400 krmišč za živali

Mesec dni po požaru na Krasu je med domačini še vedno slišati zgodbe o požrtvovalnih gasilcih, ki so njihove hiše rešili pred ognjenimi zublji. Da bi se jim še enkrat vsaj simbolno zahvalili, so v centru Kostanjevice na Krasu izobesili že 340 majic različnih prostovoljnih in gasilskih društev, ki so priskočila na pomoč domačim gasilcem. In medtem ko smo spremljali napore gasilcev in vseh, ki so se borili na požariščih, pa ne smemo prezreti požrtvovalnih lovcev iz LD Trstelj, ki so postali varuhi življenj divjadi. Lovci namreč z vodo in hrano dnevno oskrbujejo preko 400 krmišč, kamor se živali, ki so zaradi požara ostale brez glavnih virov preživetja, redno zatekajo. Pri tem jim pomagajo donatorji, ki vsak dan pripeljejo več vrst hrane. Zaradi okvare hladilnice pa so divjad nahranili tudi z lubenicami.